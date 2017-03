Berliner Zeitung: Kommentar zur Pkw-Maut

Berlin (ots) - Die Sozialdemokraten stimmen für die PKW-Maut,obwohl sie dagegen sind. Das sei eine Frage der Treue zu denVereinbarungen mit der Union. Gibst du mir Mindestlohn, gebe ich dirPKW-Maut. Diese Basar-Mentalität verkauft sich schon lange alspolitische Rationalität.. Es gibt jedoch noch einen dunkleren Aspektdieses Themas ... Die PKW-Maut ist nur das Mittel zum eigentlichenZweck: Die Privatisierung der Infrastruktur immer weiter voran zutreiben. Sie verkaufen, was ihnen nicht gehört zu einem Preis, derbewusst zu niedrig ist. Das ist das Geschäftsmodell. Es gibtStrippenzieher in Ministerien, denen die Kollegen der Beraterfirmennäher sind als wir. ... Es ist ein so renditestarker Markt, weil erso sicher ist. Unaufhörlich fließen Steuergelder.Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionchristine.dankbar@dumont.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell