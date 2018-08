Berliner Zeitung: Kommentar zur Luftreinheit. Von Thorsten Knuf

Berlin (ots) - Den fünf Städten, die jetzt mit Fördergeld vom Bundihr Angebot attraktiver machen wollen, sei jede Unterstützunggegönnt. Notwendig ist aber eine Nahverkehrs-Offensive in ganzDeutschland. Die Förder-Millionen entbinden die Bundesregierung auchnicht von der Pflicht, jetzt sofort gegen die Luftverpestung in denBallungsräumen vorzugehen. Wer Fahrverbote vermeiden will, muss dieAutohersteller zwingen, bereits verkaufte Diesel-Stinker auf eigeneKosten technisch nachzurüsten.Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionchristine.dankbar@dumont.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell