Berliner Zeitung: Kommentar zur Erneuerung der SPD. Von Tobias Peter

Berlin (ots) - Schulz' Entwurf für den Leitantrag zum Parteitag imDezember ist dürftig. Statt seiner nach der historischenWahlniederlage am Boden liegenden Partei Input zu liefern, ist dasPapier in erster Linie ein Sammelsurium von Fragen. ... Es ist nichtverkehrt, ein Jahr lang wichtige Themen mit Mitgliedern und Bürgernin Foren zu diskutieren. Dennoch gilt: Ein Vorsitzender darf sichnicht aufs Moderieren beschränken, gerade wenn sich die Partei ineiner existenziellen Krise befindet. Auch wenn Schulz denParteimitgliedern versprochen hat zuzuhören, ist er ihnen einMindestmaß an inhaltlicher Führung schuldig. Genau das verweigert er.Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionchristine.dankbar@dumont.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell