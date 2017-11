Berliner Zeitung: Kommentar zur Erneuerung der SPD. Von Jan Thomsen

Berlin (ots) - Es mag für manch einen seltsam anmuten, wenn man... ausgerechnet Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müllerzutraut, beim Richtungsstreit der Sozialdemokraten ein gewichtigesWort mitzureden, ja sogar bei der Frage, welche Antwort dieDemokratie insgesamt auf die Gefährdungen des Rechtspopulismus findenmuss ... ausgerechnet Müller ist es jetzt gelungen, mit einemAufbruchsappell den bislang relevantesten Beitrag zur Frage zuliefern, wie die Sozialdemokratie auf den Rechtsruck in Deutschlandund die Verunsicherung von ganz unten bis tief hinein in dieMittelschicht reagieren sollte. Dabei ist das Wesentliche an seinemVorschlag eines "solidarischen Grundeinkommens" noch gar nichtwirklich durchgedrungen ... er schlägt einen kompletten Ersatz desbisherigen Hartz-IV-Systems vor - und damit eine Neukonstruktion desbundesdeutschen Sozialstaatsmodells.Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionchristine.dankbar@dumont.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell