Berliner Zeitung: Kommentar zur CDU. Von Jochen Arntz

Berlin (ots) - Was ist eine konservative und erfolgversprechendePolitik in dieser Zeit? Ist es tatsächlich das Erbe Merkels, das beiKramp-Karrenbauer gut aufgehoben ist? Oder ist nicht auch einWirtschaftsliberalismus, den Friedrich Merz für die Grundlage allesBewahrenswerten hält? Das Ergebnis zwischen Merz undKramp-Karrenbauer war so knapp, dass es schwer sein wird, Merz'Gedankenwelt in der Partei nicht auch ernsthaft zur Kenntnis zunehmen. Wahrscheinlich gehören beide Welten zur CDU, beide sindkonservativ.