Berliner Zeitung: Kommentar zur Bundesregierung. Von Jochen Arntz

Berlin (ots) - Man muss es deutlich sagen: Merkel und Seehofer,CDU und CSU, sind in dieser Regierung vor allem mit sich selbstbeschäftigt. Das alles erinnert sehr an die Endzeit der KanzlerschaftHelmut Kohls. Und das Ganze führt nur zu einem Schluss: So wie in denUSA und vielen anderen Staaten müssen auch in Deutschland dieAmtszeiten von Politikern begrenzt werden ... Acht Jahre in einemRegierungsamt. Das muss die Grenze sein, auch in Deutschland. Damituns solche Regierungszustände in Zukunft erspart bleiben.Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionchristine.dankbar@dumont.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell