Berliner Zeitung: Kommentar zum Wahlprogramm der Grünen

Berlin (ots) - "..die Partei ist über die Jahre nicht nur immerbürgerlicher, sondern auch opportunistischer geworden. Sie koaliertlängst mit allen, die nicht bei drei auf dem Baum sind, und feiertdies als Wert an sich. Dass Koalitionsverhandlungen an Inhaltenscheitern, kommt nicht mehr vor. ...Hinter all dem verbirgt sich eineprofessionelle Deformation. Je länger Leute in der Politik sind,desto stärker wird der Drang, Inhalte machtstrategisch zu sehen.Irgendwann werden diese Leute und ihre Parteien dann unkenntlich. DieGrünen sollten daher weniger fragen: Wie ziehen wir wieder in dieRegierung ein? Sie sollten fragen: Was braucht dieses Land?Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionchristine.dankbar@dumont.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell