Berliner Zeitung: Kommentar zum Mauerfall. Von Jochen Arntz

Berlin (ots) - Das neue Deutschland ist Alltag geworden. Soalltäglich wie die Tatsache, dass Politiker nur noch über Sicherheitund Gerechtigkeit, über Digitalisierung und die Energiewende reden.Über vieles, was unser Land heute beschäftigt und zusammenhält - nurnicht über das, was uns vor fast drei Jahrzehnten an einem 9.November so sehr umfangen hat: die Freiheit. Sicher, das klingtpathetisch, aber darum ging es zu allererst: um die Freiheit, dorthingehen zu können, wohin man will. Um die Freiheit, sagen zu können,was man will. Um die Freiheit zu wählen, was und wen man will. Undauch um die Freiheit, das zu kaufen, was man möchte.