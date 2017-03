Berliner Zeitung: Kommentar zum Frauentag und Entgeltgleichheitsgesetz

Berlin (ots) - Es scheint ein Trend zu sein, dass die Anliegen vonFrauen allein nicht wichtig genug sind, um eine gute Sache zubegründen...Ein bisschen ist das wie früher in der Familie, wenn Mamaimmer erst an alle anderen gedacht hat und an sich selbst zuletzt.Das Ergebnis war klar: Auch alle anderen haben an sie zuletztgedacht...Beispiel gefällig? Im Bundestag wird Ende März ein Gesetzverabschiedet, das Frauen helfen soll, ihren Rechtsanspruch aufgleiche Bezahlung im Vergleich zu den Männern durchzusetzen...Leiderwurde die gute Idee so lange überarbeitet, bis klar war, dass auchkünftig kaum eine Frau es wagen wird, vor Gericht zu gehen. DieFirmen aber bekommen die Möglichkeit, sich nach ihrem eigenen Gustoals Hort der Gleichberechtigung darzustellen. Und so wird das Gesetzeher schaden als nutzen. Eine billige Mogelpackung also.Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionchristine.dankbar@dumont.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell