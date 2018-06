Berliner Zeitung: Kommentar zum Flüchtlingsstreit in der Union. Von Daniela Vates

Berlin (ots) - Es ist eine dramatische Lage, in die sich CDU undCSU manövriert haben. Sie stecken in einem Streit über dieFlüchtlingspolitik, der nicht nur Erinnerungen an den letzten, somühsam beigelegten Konflikt aufkommen lässt. Er lässt auch an Umsichtwie Verantwortungsbewusstsein der Schwesterparteien und ihrerVorsitzenden zweifeln und hat das Potenzial, sich zum Regierungsbruchauszuweiten...Es zeigt sich: Die Einigung von CDU und CSU vom Herbstwar eine für die Galerie, die grundsätzlichen Differenzen wurden nieausgeräumt.Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionchristine.dankbar@dumont.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell