Berliner Zeitung: Kommentar zum EuGH-Urteil zur Vorratsdatenspeicherung:

Berlin (ots) - Die neue Vorratsdatenspeicherung aber war und istdie alte Vorratsdatenspeicherung, nur an einigen Stellen entschärft.Das Wesentliche blieb und bleibt - die anlasslose, also ohneAnfangsverdacht betriebene Massenüberwachung. Und damit bleibt ebenauch der wesentliche Einwand gegen die anlassloseVorratsdatenspeicherung: Sie ist ein schwerer Eingriff in dieBürgerrechte, mit einer "Streubreite, wie sie die Rechtsordnungbisher nicht kennt" (Bundesverfassungsgericht). Auch für dieNeuregelung der Vorratsdatenspeicherung gilt: Sie stellt mit deranlasslosen Speicherung der Daten alle Bürger unter einenGeneralverdacht. Für die Vorratsdatenspeicherung gilt der alteSchauspielerscherz: "Er ist tot und weiß es nur noch nicht." EineAuferstehung findet nicht statt.