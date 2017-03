Berliner Zeitung: Kommentar zum EuGH-Urteil zu humanitären Visa

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Berlin (ots) - Wie die Götter Tantalos mit Wasser lockten, um esihm immer wieder zu verweigern, so halten es die Europäische Unionund ihre Mitgliedstaaten mit dem Recht auf Asyl - sie gaukeln es denGefolterten, den Vertriebenen und Verfolgten vor, greifen dieFlüchtlinge aber danach, zieht es sich zurück wie vor Tantalos dasWasser im Teich. So ist es Praxis, so ist es gewollt, und derEuropäische Gerichtshof (EuGH) hat nun entschieden, dass es so auchrechtens sei. Auch künftig können Flüchtlinge aus Bürgerkriegsländernin Notlagen außerhalb Europas keine Einreise in ein Land derEuropäischen Union beantragen. Das bedeutet: Das europäischeAsylsystem kommt nur jenen Menschen zugute, die - auf welchenlebensgefährlichen Wegen auch immer - Europa erreichen. Und weil daseuropäische Asylsystem vor allem in Sonntagsreden und Oster- undWeihnachtspredigten funktionieren soll, tut Europa alles, um dielebensgefährlichen Zugänge noch lebensgefährlicher zu machen. DieQualen, die die Flüchtlinge erleiden, entsprechen denen des Tantalos.Nur anders als dieser haben jene keine Verbrechen begangen - bis aufeines: Flüchtlinge zu sein.Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionChristine.Dankbar@dumont.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell