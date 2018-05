Berliner Zeitung: Kommentar zum Ende der Bundesliga-Saison. Von Matti Lieske

Berlin (ots) - Keine Mannschaft hat in dieser 55. Bundesligasaisonwirklich überzeugenden Fußball gespielt, auch nicht die Bayern, dietrotzdem mit riesigem Vorsprung Meister wurden in einer Liga derDurchschnittlichkeit. Die einstigen Bayern-Herausforderer BorussiaDortmund und VfL Wolfsburg gerieten gar zum Trauerspiel, und selbstdie forschen Überflieger der Vorsaison reihten sich ein insMittelmaß. TSG Hoffenheim und RB Leipzig schleppten den Europacup mitwie einen Klotz am Bein und mussten erleben, dass man mitTempofußball vom Reißbrett vielleicht die heimische Konkurrenzerschrecken kann, nicht aber die europäische Elite.Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionchristine.dankbar@dumont.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell