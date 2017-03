Berliner Zeitung: Kommentar zum Besuch der Kanzlerin in den USA

Berlin (ots) - Substanzielles ist vom ersten Treffen der beidenSpitzenpolitiker also nicht zu erwarten. Denn auch Merkel kann Trumpkaum entgegenkommen. Weder kann sie versprechen, dass alle Deutschendemnächst amerikanische Autos kaufen werden. Noch kann sie Absprachenohne oder gar gegen die Europäische Union treffen. Schon gar nichtkann sie von ihren Prinzipien einer liberalen Gesellschaft abweichen.Aus eigener Überzeugung. Aber auch aus Rücksicht auf die deutschenWähler, von denen sie im Herbst im Amt bestätigt werden möchte.Innenpolitisch würde Merkel zu viel Harmonie mit dem in ihrer Heimatverachteten US-Präsidenten sogar schaden. Man sollte deshalb genauhinschauen, wie schnell sie bei der Begrüßung am Dienstag ihre Handwegzieht.Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionchristine.dankbar@dumont.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell