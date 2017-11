Berliner Zeitung: Kommentar zum Abtreibungsurteil. Von Christine Dankbar

Berlin (ots) - Jeder weiß, dass es Abtreibungen in Deutschlandgibt, die Zahl ist meist sechsstellig. Doch der Gesetzgeber möchtenicht, dass darüber öffentlich diskutiert wird, als sei es einmedizinischer Eingriff wie jeder andere. So begründete am Freitag dieVorsitzende Richterin ihr Urteil. Vor mehr als zwanzig Jahren hat dieRechtsprechung des Bundesverfassungsgesetzes diese Auffassungfestgelegt. Vielleicht ist es an der Zeit, sie zu überprüfen. Dieverurteilte Ärztin will in Revision gehen. Gut möglich, dass dieDiskussion über das Abtreibungsrecht erneut beginnt. Womöglicherreichen die Frauen diesmal mehr. Sicher ist es nicht.Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionchristine.dankbar@dumont.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell