Berliner Zeitung: Kommentar zu straffälligen Zuwanderern. Von Kordula Doerfler

Berlin (ots) - Das Zauberwort heißt Integration, Integration,Integration - dazu gehören auch Maßnahmen für Menschen, die aufDauer nicht in Deutschland leben können oder dürfen. Sie zu fördernoder sogar auszubilden und dann in ihre Heimatländerzurückzuschicken, ist auch ein Weg, Fluchtursachen zu bekämpfen undwomöglich effektiver, als teure Abkommen mit zweifelhaftenMachthabern in afrikanischen Ländern zu schließen. Deutschlandbraucht außerdem endlich ein Einwanderungsgesetz, das klar regelt,wer kommen darf und wer nicht.