Berliner Zeitung: Kommentar zu den Vorwürfen gegen Martin Schulz

Berlin (ots) - Weil der als Neuling wahrgenommene Martin Schulzden Sozialdemokraten so gute Umfragewerte beschert hat, tun sie inder SPD gern gelegentlich so, als sei er ein Mann ohne Vergangenheit.Das Problem ist nur: Schulz hat eine. Wenn man sich ansieht, was erfür die Außenwahrnehmung des Europäischen Parlaments und dereuropäischen Idee getan hat, ist es auch eine, auf die er stolz seinkann. Gleichzeitig ist Schulz aber, was die Förderung eigenerMitarbeiter angeht, in seiner Zeit als Parlamentspräsident zumindestnicht zimperlich gewesen. .. War Schulz der einzige in Brüssel, derso gehandelt hat? In Zeiten der großen Koalition dort wohl kaum. Dochdas heißt nicht, dass sein Handeln in Ordnung gewesen ist - wobei eskeineswegs allein auf die rechtliche Dimension ankommt. ...Gerade fürden Gefeierten mag es nicht einfach sein zuzugeben, dass er nicht derMessias ist, sondern - ebenfalls biblisch gesprochen - ein Sünder.Doch in den wenigsten Fällen ist das Problem, dass ein Politiker Bußetut. Sondern, dass er sie zu spät tut.