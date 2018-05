Berliner Zeitung: Kommentar zu USA. Von Karl Doemens

Berlin (ots) - Der große Dealmacher sieht in Europa vor allemeins: einen wirtschaftlichen Konkurrenten. Deswegen denkt er garnicht daran, Konzernen aus Deutschland oder Frankreich im Iran einenWettbewerbsvorteil einzuräumen. Und deswegen will er die Stahlzöllein Kraft setzen. ... Deutschland ist viel zu klein, um erfolgreichenGegendruck aufbauen zu können. Und Europa befindet sich in einerjämmerlichen Verfassung. So könnte Trumps neue Devise heißen:"America First. Europe Last."Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionchristine.dankbar@dumont.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell