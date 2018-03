Berliner Zeitung: Kommentar zu Seehofers Islam-Äußerung. Von Markus Decker

Berlin (ots) - In dem Interview spricht einerseits derCSU-Vorsitzende und AfD-Abwehrminister und tritt den Muslimen vorsSchienbein. Andererseits spricht ein Politiker, dem offenbar bewusstist, dass es weder dem inneren Frieden noch ihm nützt, Konflikteanzuheizen, für deren Lösung letztlich kein Geringerer zuständig istals er selbst. Zu sagen "Der Islam gehört nicht zu Deutschland" magalso inhaltlich richtig sein - strategisch ist es falsch. Vor allemist es, wenn man die Endlos-Debatten des letzten Jahrzehnts vor Augenund im Ohr hat, ungeheuer öde. Wer eine Bevölkerungsgruppeintegrieren will, der darf sie vorher nicht ausgrenzen. Das isteigentlich gar nicht so schwer zu verstehen.Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionchristine.dankbar@dumont.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell