Berliner Zeitung: Kommentar zu Schwarzfahren als Straftat. Von Christine Dankbar

Berlin (ots) - Strafbar ist am Schwarzfahren die Tatsache, dasssich der Täter die Beförderung durch ein Verkehrsmittel"erschleicht". Kriminalwissenschaftler bezweifeln mittlerweile, dasseine derartige Erschleichung schon vorliegt, wenn man einfach ohneTicket in die Bahn steigt - der Tatbestand setze zumindest voraus,dass man einen Fahrer oder Kontrolleur bewusst täuscht oder eineSchranke überwindet. Drehkreuze aber gibt es nicht in deutschenBussen und Bahnen. Höchste Zeit also für eine Entkriminalisierung.Schwarzfahren sollte maximal als Ordnungswidrigkeit geahndet werdendürfen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit.Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionchristine.dankbar@dumont.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell