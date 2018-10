Berliner Zeitung: Kommentar zu Merkels Rückzug. Von Holger Schmale

Berlin (ots) - Nach Lage der Dinge wird aber schon dieEntscheidung über ihre Nachfolge im Parteivorsitz eine ganz neueDynamik in die CDU bringen. Sollten auf dem Parteitag im Dezembertatsächlich drei ernstzunehmende Kandidaten antreten, wäre dasgeradezu ein Demokratieschock für die CDU, in der solche Fragen seitJahrzehnten vorab in den Hinterzimmern geklärt wurden. Es mag sein,dass Angela Merkel .. gerade noch rechtzeitig den Weg zur Erneuerungihrer Partei geöffnet hat. Das wäre dann nach 18 Jahren ein letztes,aber überhaupt nicht zu überschätzendes Verdienst.Pressekontakt:Berliner ZeitungChristine DankbarTelefon: +49 (0)30 633311409Fax: +49 (0)30 23 27-55 33christine.dankbar@dumont.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell