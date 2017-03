Berliner Zeitung: Kommentar zu Frauke Petry und AfD

Berlin (ots) - Schönen Gruß von Bernd Lucke, er weiß, wieUntergang geht. Frauke Petry, die kleine freche Frau von damals, dieihn beerbte und nun mit dem Stuttgarter Jörg Meuthen die Parteianführt, steckt jetzt im gleichen Schlamassel. Sie redet plötzlichdavon, Politik und AfD seien nicht alternativlos für sie, deutetRückzug an, gewiss kokettiert sie auch damit, und wartet ab, was ihreWorte auslösen. Das Ergebnis ist bitter für sie: bislangnichts...Nicht nur Petry, auch die AfD stößt an Grenzen, weil ihrbilliger Zauber, der Populismus, das Diffamieren von Politik undRegierung, immer weniger verfängt seit das politisch interessiertePublikum jeden Abend in den Fernsehnachrichten fassungslos miterlebendarf, wie es zugeht, wenn reiner Populismus gepaart mitManierenlosigkeit an der Macht ist: Besten Dank, Donald Trump.Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionchristine.dankbar@dumont.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell