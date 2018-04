Berliner Zeitung: Kommentar zu Facebook. Von Annika Leister

Berlin (ots) - Man darf nicht aufhören, sich zu empören. Denndarauf setzt Zuckerberg offensichtlich. Sonst würde er es kaum wagen,mitten in den aktuellen Skandal hinein die umstritteneGesichtserkennung erneut einzuführen, die wegen massiver Proteste2012 in Europa abgeschaltet wurde. Und das auch noch perfekt getarntunter der Flut von Pop-Ups, mit denen Facebook die neuen Regeln derEU-Datenschutzgrundverordnung umsetzt. Legitim ist das, solange derNutzer zustimmt. Aber es ist wie ein überdimensionaler Stinkefinger,mit dem Zuckerberg da in Richtung EU winkt.Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionchristine.dankbar@dumont.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell