Berliner Zeitung: Kommentar zu DFB und Özil. Von Max Bosse

Berlin (ots) - Erst ist Teammanager Oliver Bierhoff - nach Wochendes fahrlässigen Verharmlosens der Thematik - Özil in den Rückengefallen, als er kundtat, dass man vielleicht bei der WM auf denMittelfeldspieler hätte verzichten sollen. Dann ruderte Bierhoffzurück, er sei falsch verstanden worden. Der Autorisierung desInterviews zum Trotz. Im Magazin Kicker legt DFB-Präsident Grindeljetzt dennoch nach: Viele Fans seien enttäuscht, weil sie Fragenhaben und eine Antwort erwarten, sagte er. Und: "Deshalb ist für michvöllig klar, dass sich Mesut, wenn er aus dem Urlaub zurückkehrt,auch in seinem eigenen Interesse öffentlich äußern sollte." Grindelschüttet Öl ins Feuer, um selbst in einem guten Licht zu stehen.WM-Aus, Özil im Urlaub. Nachzutreten, wenn schon abgepfiffen ist, isteine grobe Unsportlichkeit.