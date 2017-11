Berliner Zeitung: Kommentar zu Arbeitsplatzabbau bei Siemens. Von Jochen Knoblach

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Berlin (ots) - Was bei Siemens derzeit in Berlin passiert, ist derBeginn eines gewaltigen Wandels, der im Kleinen eine Ahnung davonentstehen lässt, was etwa der Automobilindustrie landesweitbevorsteht. ...Ein Unternehmer kann darauf mit der Schließung desvermeintlich nutzlosen Betriebs reagieren oder das dort vorhandeneKnow-how nutzen, um neue Produkte zu kreieren und zu fertigen. Es isteine Frage von Verantwortung, Wertschätzung und eben vonKreativität, wie die Antwort ausfällt. Neue Ideen muss man wollen.