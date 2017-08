Berliner Zeitung: Dier Berliner Zeitung kommentiert das Scheitern des Sozialismus - nun auch in Lateinamerika

Berlin (ots) - Was passiert, wenn der Sozialismus in die Saharakommt? Antwort: Der Sand wird knapp. Nun sehen wir, was passiert,wenn der Sozialismus nach Venezuela kommt, in das Land mit dengrößten Erdölreserven - das Öl wird knapp. Mit dem Sozialismus des21. Jahrhunderts zog der Mangel ein: Neben Benzin gibt es auch keinToilettenpapier, keine Medikamente, keine demokratischenMindeststandards. In Brasilien endet Arbeiterführer Lula da Silva,Volksheld und Präsident von 2003 bis 2011, als verurteilter Betrügerdes Volkes im Gefängnis. Und im drittgrößten Rindfleischerzeugerland,Argentinien, stürzte mit der peronistischen Präsidentin CristinaKirchner die Fleischproduktion ab. Wir erkennen: Den Sozialismus inseinem Lauf halten die Sozialisten auf.Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionTelefon: +49 (0)30 23 27-61 00Fax: +49 (0)30 23 27-55 33bln.blz-cvd@berliner-zeitung.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell