Berliner Zeitung: Berliner Zeitung Das Elend der deutschen First Lady / Die unzeitgemäße Rolle der Frau des Bundespräsidenten

Berlin (ots) - In Deutschland gilt es als "normal" undwünschenswert,dass die Interessen der Ehefrau oder Lebensgefährtinzurückstehen. Das ist umso absurder, als der Bundespräsidentweitgehend repräsentative Aufgaben hat. Trotzdem ist esselbstverständlich, dass die First Lady selbstlos im Dienste derNation steht - das wird übrigens auch von den Partnern hoherDiplomaten erwartet, während sie Deutschland im Ausland vertreten.Selbstverständlich sind es auch hier in der Regel die Frauen, diezurückstecken. Das verrät viel über unser Staatsverständnis undunsere Vorstellungen von Geschlechterrollen.Pressekontakt:Berliner ZeitungRedaktionTelefon: +49 (0)30 23 27-61 00Fax: +49 (0)30 23 27-55 33bln.blz-cvd@berliner-zeitung.deOriginal-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell