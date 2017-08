Berliner Zeitung: Die Abschaffung des Steuerprivilegs für Diesel ist unausweichlich

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Ohne Steuergeschenke hätte es den Siegeszug desDiesel-Pkw hierzulande nie gegeben - damit auch nicht das Problemweit überhöhter Stickoxid-Emissionen in den Ballungsräumen. Dievermeintliche Sparsamkeit der Dieselmotoren wurde dadurch zunichtegemacht, dass die Kunden immer schwerere und leistungsfähigereFahrzeuge mit Diesel-Antrieb kauften. Wer die Luft in den Städtensauberer machen will, wird an einer schrittweisen Abschaffung desDieselprivilegs nicht vorbeikommen.