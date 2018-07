Berliner Wohnungsbaugenossenschaft fordert mehr Grundstücke

Berlin (ots) - Die Berliner Wohnungsbaugenossenschaft Berolinafordert angesichts steigender Mieten mehr Baugrundstücke vom Senat.Der Vorstands-Chef von Berolina, Frank Schrecker, sagte am Montagim rbb-Inforadio, Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) solle denGenossenschaften ein Drittel der 170 Grundstücke zur Verfügungstellen, die gerade vergeben werden.Im vergangenen Jahr hätten die Berliner Genossenschaften nur dreiGrundstücke vom Senat bekommen, sagte Schrecker weiter. Das zeige,wie die Zusammenarbeit mit dem Senat laufe "und wie völligunzureichend das ist, für die Situation, die wir hier in Berlin habenund für das, was Genossenschaften gerne wollen. Denn sie wollen sichhier stärker engagieren in der Stadt."Die Berliner Politik und die Genossenschaften diskutierten seitrund sieben Jahren, beklagte Schrecker. "Aber Dialog reicht ebennicht, denn davon wird keine einzige Wohnung gebaut." Die Politikmüsse sich bewegen.Das vollständige Interview können Sie hier nachhören:http://ots.de/nIobD0Pressekontakt:Rundfunk Berlin BrandenburgINFOradioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell