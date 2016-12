Berliner Volksbank erwirbt neues Verwaltungsgebäude in Charlottenburg-Wilmersdorf (FOTO)

Berlin (ots) -- Berliner Volksbank eG erwirbt schlüsselfertiges Gebäude von einemUnternehmen der SSN Group AG- Effizienzsteigerung durch Zusammenführung vonOrganisationseinheiten- Zertifizierung durch LEED Gold vorgesehen- Baubeginn: 2016 / Geplante Baufertigstellung: 4. Quartal 2019Die Berliner Volksbank eG wird Ende 2019 ein neuesVerwaltungsgebäude im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf an der EckeBundesallee/ Nachodstraße beziehen. Das Bürohaus an diesem gutsichtbaren Standort in City-Randlage ist Teil des "QuartierBundesallee". Das Gebäude wird schlüsselfertig von einem Unternehmender SSN Group AG erworben.Das neue Verwaltungsgebäude ermöglicht eine Effizienzsteigerung.Nach einer Analyse der Arbeitsprozesse konnte ein zeitgemäßesFlächennutzungskonzept entwickelt werden. Es trägt dazu bei,Synergien zu bündeln und flexible Arbeitsstrukturen zu entwickeln.Sowohl technologisch als auch organisatorisch profitieren dieMitarbeiter von einer optimierten, nutzerfreundlichen Arbeitswelt.Das Gebäude erfüllt höchste Ansprüche in den Bereichen ökologischeNachhaltigkeit und digitale Zukunftsfähigkeit. DieLEED-Zertifizierung in Gold ist vorgesehen, um eine optimaleEnergieeffizienz und eine maximale Schonung von Ressourcen zuerreichen.Das Quartier Bundesallee entsteht auf einem Grundstück, das zuvordurch ein Bürogebäude aus den Siebzigerjahren dominiert wurde. Diesesist bereits komplett abgetragen. Der Baubeginn war 2016, dieFertigstellung ist für das vierte Quartal 2019 geplant.Die Berliner Volksbank wurde im Rahmen des Ankaufs technisch undwirtschaftlich durch Weiss & Cie. GmbH Real Estate & ManagementAdvisory beraten. Die juristische Beratung übernahm die Kanzlei RaueLLP.Die Berliner Volksbank eG wurde 1946 gegründet. Mit rund 156.000Mitgliedern und einer Bilanzsumme von 11,7 Mrd. Euro im Jahr 2015 istsie eine der größten regionalen Genossenschaftsbanken in Deutschland.Zum Kern ihres Geschäftsmodells gehören die Nähe zum Kunden, dieganzheitliche Beratung und der regionale Fokus. Gemäß ihremgenossenschaftlichen Förderauftrag versteht sie sich insbesondere alsPartner des gewerblichen Mittelstandes in der Region Berlin undBrandenburg.Visualisierung: Die beigefügte Visualisierung desVerwaltungsgebäudes (unverbindlicher Planungsstand 2. Quartal 2016)ist unter Verweis auf die Bildrechte "SSN Group AG" zurredaktionellen Verwendung freigegeben.Pressekontakt:Anja SmolarekPressesprecherinTop Tegel - Wittestraße 30 H, 13509 BerlinTelefon: (030) 3063-5575Fax: (030) 3063-1525E-Mail: presse@berliner-volksbank.deInternet: www.berliner-volksbank.deOriginal-Content von: Berliner Volksbank, übermittelt durch news aktuell