Berliner Unterrichtsausfall trifft vor allem Grundschulen

Berlin (ots) -Sperrfrist: 26.04.2018 05:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Berliner Grundschulen sind vom Unterrichtsausfall in der Stadtbesonders betroffen.Das ergeben Daten der Senatsbildungsverwaltung für das vergangeneSchuljahr, die dem rbb vorliegen. Insgesamt fallen in Berlin imSchnitt zwei Prozent des Schulunterrichts aus.Doch zwischen den einzelnen Schulen gibt es große Unterschiede:Von den 20 Schulen, die beim Unterrichtsausfall an der Spitze stehen,sind 13 Grundschulen.Zwei Grundschulen sind besonders betroffen: dieEbereschen-Grundschule in Marzahn und die Klosterfeld-Grundschule inSpandau. Dort fielen rund 10 Prozent des Unterrichts aus. Da es sichum vergleichsweise kleine Schulen handelt, schlägt dort derUnterrichtsausfall - statistisch gesehen - besonders stark zu Buche.Die meisten Vertretungsstunden fallen deswegen an, weil sichLehrer krank melden oder in Kur oder Mutterschutz sind. Hier liegtder Anteil bei 60 Prozent.