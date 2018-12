Berliner Streetdance-Meisterschaft feiert fünfjähriges Jubiläum auf dem YOU Summer Festival 2019 (FOTO)

Berlin (ots) -Erstmalig in Halle 20 - neu: 1.000 Euro Preisgeld für Gewinner inKategorie "Profis" - 4. Berliner HIP POP Battle - beideVeranstaltungen im Tagesticket der YOU enthaltenMehr als nur ein urbaner Tanzstil: Am 25. und 26. Mai 2019veranstaltet Europas größtes Jugendevent bereits zum fünften Mal dieStreetdance-Meisterschaft Berlin (BSM) auf dem Berliner Messegelände.Erstmals ist Halle 20 Schauplatz des Wettbewerbs. Unter dem Motto"Zeig was du kannst, egal, wo du herkommst" werden 150 Gruppen mitrund 1.400 Tänzern aus dem In- und Ausland ihr tänzerisches Könnenvor einem begeisterten Publikum unter Beweis stellen. Die BerlinerStreetdance-Meisterschaft wird nächstes Jahr insgesamt zum 16. Malgefeiert und erstmals erwartet die Gewinner in der Preiskategorie"Profis" ein Preisgeld von 1.000 Euro. Das Berliner HIP POP Battlegeht am Sonntag, 26. Mai 2019 ab 16 Uhr, in die vierte Runde. ZweiTänzer treten jeweils in einem Team im Hip-Hop und Popping, das sindkurze impulsive Bewegungen, gegeneinander an. Den Gewinnern winktebenfalls ein Preisgeld von 1.000 Euro. Die BerlinerStreetdance-Meisterschaft und das Berliner Hip Pop Battle werden vonAsghar Pourkashani, Eventmanager BSM, geleitet.Daniel Barkowski, Projektleiter YOU Summer Festival: "DieStreetdance-Meisterschaft Berlin und das Berlin Hip Pop Battle sindgroße Publikumsmagnete und auf der YOU nicht mehr wegzudenken. Es istdie Mischung aus einstudierter Choreographie und Freestyle-Elementen,bei der sich die Tänzer ganz vom Rhythmus der Musik inspirierenlassen, die so fasziniert. Tanzen bedeutet für die Jugendlichen auchein Stück Freiheit, denn es überwindet Grenzen und schafft echteinterkulturelle Begegnungen, die gerade heute wichtiger denn jesind.""Getreu dem Motto "Berlin is Diversity, Hip-Hop is Culture undDance is Freedom" machen die jungen Tänzer ihre kreativen undvielfältigen Ausdrucksformen auf der Bühne erlebbar. Das Mottospiegelt das Grundverständnis der Hip-Hop Kultur im gegenseitigenRespekt wider. Hier gibt es keine Ausgrenzung: Weder Hautfarbe,Herkunft oder sozialer Status sind maßgebend. Respekt wirdausschließlich durch Leistung geerntet", so Asghar Pourkashani.Das Tagesticket für das YOU Summer Festival berechtigt zum Besuchder Streetdance-Meisterschaft Berlin am Samstag oder Sonntag und dasZwei-Tagesticket zum Besuch der Streetdance-Meisterschaft an beidenTagen.Weitere Infos zur BSM unter www.streetdance-meisterschaft.berlin.Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, aufwww.instagram.com/you.berlin und www.twitter.com/YOUberlin.Über das YOU Summer FestivalDas YOU Summer Festival findet vom 24. bis 26. Mai 2019 auf demBerliner Messegelände statt. Youngsters erleben auf Europas größtemJugendevent Festivalfeeling pur. Bereits zum 21. Mal ist es das Eventfür Creator, Influencer & Brands und gliedert sich in drei Bereiche:Festival, Karriere und Markenplattform für Lifestyle, Sport undFashion. Teenies können neben einem 1.000 qm großen Action Pool imSommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachen, außerdem diecoolsten Brands erleben, innovative Sportarten testen, die neuestenTrends entdecken und ihre Zukunft planen. Veranstalter ist die MesseBerlin.Pressekontakt:YOU:Julia SonnemannPR ManagerT: (030) 3038-2269sonnemann@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell