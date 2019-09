Berliner Startup gewinnt den globalen She Loves Tech Startup-Wettbewerb

Peking (ots/PRNewswire) - "She Loves Tech" hat das fünfte Jahr inFolge seinen weltweiten Startup-Wettbewerb abgeschlossen, nachdem es2019 an über 20 internationalen Orten Vorrunden abgehalten hatte.Das Finale der 2019 weltweiten She Loves Tech Konferenz eröffnetemit der Bekanntmachung, dass die Finalisten-Startups der letzten fünfJahren Investitionen von über 100 Millionen US-Dollar erhalten haben.Die Gründungsmitglieder Virginia Tan, Rhea See und Leanne Roberserklärten: "Unsere Mission besteht darin, führende Unternehmerinnenund die besten Startups der "She Economy" anzuziehen. Wir hoffen,dass wir diesen durch die Bereitstellung einer globalen Bühne auf dienächste Stufe ihrer Entwicklung zu helfen. Die Investitionen in dieStartups bestätigen den Erfolg unserer Mission."Die Sieger der weltweiten Vorrunden wurden auf eine bezahlte Reisenach Peking eingeladen und nahmen an ein exklusiven einwöchigenBootcamp teil. Anschliessend wurden die Startup Ideen in den "GlobalFinals" vor internationalen Investoren und Technologie-Managernpräsentiert. Das Gewinnerteam wird zudem einen Barpreis i. H. v.15.000 US-Dollar von Teja Ventures erhalten. Teja Ventures ist deroffizielle "Venture"-Partner von She Loves Tech und Asiens erster aufFrauen ausgerichteter Investor. Die 15 Finalisten-Teams können auchmit Investitionen von mehreren mit She Loves Tech verbundenen Fondsrechnen, darunter auch ADB Ventures, She Loves Techs offiziellem"Impact"-Partner.Das in Berlin ansässige Startup "Phantasma Labs" - eine Plattform,die selbstfahrenden Systemen mithilfe virtueller Stimulation helfensoll, menschliches Verhalten vorherzusagen und zu verstehen - gingals Sieger aus dem "She Loves Tech"-Wettbewerb 2019 hervor. MariaMeier, Mitbegründerin und CTO von Phantasma Labs sagte: "Es ist eineimposante Erfahrung, von so vielen inspirierenden Unternehmerinnenumgeben zu sein - vor allem in unserem Feld, das mehr Frauenbenötigt. Wir sind She Loves Tech sehr dankbar, dass sie einePlattform dafür bieten, herausragende Gründer zu treffen und fürführende Investoren und Mentoren sichtbar zu werden."Am selben Tag war die "She Loves Tech"-Konferenz unter dem Motto"Tech for Good" wo viele führende Unternehmer und Investoren Redenhielten. Darunter Cindy Mi, Gründerin und CEO von VIPKID, einer derweltweit führenden Firmen im Bereich Bildungstechnologie; Bin Li,Gründer von NIO, einer "Einhorn"-Firma im Bereich Elektrofahrzeuge;Natalie Wang, Gründerin der Glamor APP; Shirley Wu, Senior VicePresident von Dell Technologies; Nicole Chen, Managing Director vonRefinitiv China; Ilaria Chan, Group Advisor for Social ImpactInvestments bei GRAB; Daniel Hersson, Investment Lead bei ADBVentures; James Chou, Managing Director und CEO von Microsoft forStartups Greater China, Japan & Korea; und Jaff Shen, Founder und CEOder Leping Foundation.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/996822/She_Loves_Tech_2019.jpgPressekontakt:Becky Zhu+86-13716795171media@shelovestech.orgOriginal-Content von: She Loves Tech, übermittelt durch news aktuell