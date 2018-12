Berliner Startup für Online-Rehabilitation stellt Ergebnisse einer Umfrage vor: 65 Prozent der Bundesbürger für Verknüpfung analoger und digitaler Therapieformen

Berlin (ots) - Weniger Stress, zeitliche Unabhängigkeit, besserermedizinischer Erfolg - immer mehr Menschen finden es hilfreich, wennanaloge Therapieformen mit digitalen verknüpft werden, um sogezielter zu trainieren und schneller gesund zu werden. So meinen 65Prozent der Bundesbürger, dass es hilfreich sei, wenn sie über eineApp mit ihrem Therapeuten in Kontakt blieben und von zuhausetrainieren könnten. Und 59 Prozent der Bundesbürger begrüßen es, wennihr Therapeut aus der Ferne mit Hilfe eines Online-Tools ihre Übungenkontrollieren, anpassen und begleiten können. Das sind zentraleErgebnisse einer Online-Umfrage des Berliner Startups für OnlineRehabilitation, Caspar, zu der im November dieses Jahres mehr als1.000 Bundesbürger befragt worden sind.Die Akzeptanz der Online-Rehabilitation ist in Deutschlandoffenbar hoch. So hoffen 67 Prozent der Befragten, dass der Erfolgder medizinischen Rehabilitation sich mit den digitalen Technikenverbessern werde, da diese eine sinnvolle Ergänzung zur bisherigenFace-to-Face-Reha seien. Und 62 Prozent der Bundesbürger halten gerneauch Online Kontakt zu ihrem Therapeuten, wenn sie dadurch einestressige Autofahrt vermeiden und zeitlich flexibler werden. JungeMenschen (18 bis 34 Jahre) sind gegenüber digitalen Therapieformendeutlich aufgeschlossener als ältere Gruppen."Caspar ermöglicht die Grenzen des zeitlichen und örtlichenTherapiezugangs zu überwinden, die physische Zusammenkunft zwischenTherapeut und Patient ist für die Durchführung einer Therapiemaßnahmeerstmals nicht mehr erforderlich. Die mühsame Anfahrt entfällt, derTherapeut kann dennoch mit dem Patienten interagieren, die Ergebnissedes Trainings im Netz verfolgen und falls nötig eingreifen", freutsich Unternehmensgründer Max Michels über den Zuspruch zu seinervirtuellen Rehabilitationsplattform. Die Möglichkeiten der Appshätten sich in den vergangenen Jahren stark erweitert und fändenzunehmend auch im medizinischen Bereich wie etwa bei TherapienAnklang. Dieser Trend habe auch eine Ursache darin, dass es schwersei, kurzfristig Termine beim Arzt oder Therapeuten zu erhalten undPatienten sonst zwei bis drei Monate auf eine Behandlung wartenmüssten.Hier finden Sie ein Interview mit Unternehmensgründer Max Michelszum digitalen Therapieservice Caspar:https://caspar-health.com/blog/interview-mit-max-michels sowie miteiner Patientin über Ihre Erfahrungen mit Casparhttps://caspar-health.com/blog/interview-mit-einer-patientinÜber Caspar-Health (http://www.caspar-health.com):Caspar-Health entwickelt eine virtuelle Rehabilitationsplattform.Die einzigartige Software kann auf allen Devices integriert werdenund ermöglicht Patienten weltweit den Zugang zu deutschen,evidenzbasierten Rehabilitationstherapien. Der Service wirdwissenschaftlich von zahlreichen führenden Persönlichkeiten aus demGesundheitsbereich unterstützt. Das Management bilden dieGeschäftsführer Maximilian Michels, Maximilian von Waldenfels undBenjamin Pochhammer.Adresse:GOREHA GmbHNeue Schönhauser Straße 2010178 Berlininfo@caspar-health.comTel: 030-12082919HRB 188988 BSteuernummer: 30/313/31201GF: Maximilian Michels, Maximilian von Waldenfels,Benjamin PochhammerPressekontakt:Andreas Nöltingnoeltingmedia.com GmbHTel: 0172 4207288andreas@noeltingmedia.comOriginal-Content von: Caspar-Health, übermittelt durch news aktuell