Berliner Startup für Online-Rehabilitation stellt Ergebnisse aus einem Modellprojekt mit der Deutschen Rentenversicherung und der Deutschen Bahn AG vor

Berlin (ots) - Nachhaltiger gesundheitlicher Erfolg, keine mühsameAnfahrt, Entkopplung des zeitlichen und räumlichen Therapiezugangs -der Spezialist für Online-Rehabilitation und digitale Therapien,Caspar-Health, wächst rasant und hat nun erstmals Daten aus einemModellprojekt mit der Deutschen Rentenversicherung KnappschaftBahn-See und der Deutschen Bahn AG zur medizinischen Wirksamkeit undAkzeptanz der digitalen Rehabilitation vorgelegt. "Die Ergebnisseweisen auf eine hohe Akzeptanz der Online-Rehabilitation hin und auchdie Einschätzung der Ärzte, Therapeuten und Patienten ist lautEvaluation der Goethe Universität durchgehend positiv", freut sichUnternehmensgründer Max Michels über den Zuspruch zu seinervirtuellen Rehabilitationsplattform.An dem Modellprojekt der Deutschen RentenversicherungKnappschaft-Bahn-See und der Deutschen Bahn AG, begleitet von derGoethe Universität Frankfurt, haben 50 Teilnehmer aus denBerufsgruppen Lokführer, Rangierer und Zugbegleiter partizipiert."Eine kontinuierliche ambulante Behandlung passt nicht zu ihrerArbeitszeit - etwa wegen des häufig wechselnden Arbeitsortes,Schichtdiensten oder der Distanz des Wohnortes zur ambulantenKlinik", sagt Michels. Die Präventionsteilnehmer haben einezweiwöchige stationäre Präventionsmaßnahme in der Knappschafts-KlinikBorkum erhalten und wurden während der Maßnahme auf die anschließendeOnlinebetreuung vorbereitet. Die Teilnehmer waren somit in der dannfolgenden sechsmonatigen Nachbetreuungsphase unabhängig von Zeit undOrt in der Lage, mit Caspar weiter zu trainieren. Über 60 Prozent derTeilnehmer haben das Programm mit Erfolg abgeschlossen, 47 Prozentgaben an, dass sich ihre Gesundheit mit Caspar verbessert habe, keinTeilnehmer klagte über eine Verschlechterung."Der Patient nimmt das Wissen der Klinik mit nach Hause. DasSystem verfolgt über die eingebauten Kameras in Smartphones oderTablets, ob der Patient seine Übungen richtig und intensiv macht.Alle Ergebnisse werden auf einem Dashboard angezeigt", erklärtMichels. Mit Hilfe von Chats oder Videotelefonie können dieTherapeuten dann die Übungen mit den Patienten besprechen undinteraktiv agieren. Jede Woche werden von seinen Kunden - meistKliniken und Therapiezentren - rund 12.000 Therapiepläne an Patientenversendet. Zu den Investoren von Caspar zählen unter anderem derbekannte Early-Stage-Investor Christoph Maire (Atlantic Labs), derHealth-Care-Fonds von Think.Health Ventures sowie Helmut C. Nanz,Inhaber der größten deutschen Therapiezentrumskette.Hier finden Sie ein Interview mit Unternehmensgründer Max Michelszum digitalen Therapieservice Caspar: https://caspar-health.com/blogÜber Caspar-Health (http://www.caspar-health.com):Caspar-Health entwickelt eine virtuelle Rehabilitationsplattform.Die einzigartige Software kann auf allen Devices integriert werdenund ermöglicht Patienten weltweit den Zugang zu deutschen,evidenzbasierten Rehabilitationstherapien. Der Service wirdwissenschaftlich von zahlreichen führenden Persönlichkeiten aus demGesundheitsbereich unterstützt. Das Management bilden dieGeschäftsführer Maximilian Michels, Maximilian von Waldenfels undBenjamin Pochhammer.