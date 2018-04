Berliner Startup-Szene umsatzstärkste in Deutschland

Berlin (ots) - In keiner anderen deutschen Stadt machenStartup-Firmen so viel Umsatz wie in Berlin.Das geht aus Zahlen des Bundesverbandes der Branche hervor, diedem rbb vorliegen.Gerade bei größeren Startups - mit Umsätzen über 5 Millionen Euroim Jahr - ist Berlin Spitzenreiter vor anderen Startup-Regionen, wieHamburg oder München. Aber in keiner anderen Stadt gibt es auch soviele kleine Startups, die ihre Umsätze mit weniger als 25.000 Euroim Jahr angeben. Insgesamt zählt die Branche in Berlin rund 100.000Arbeitsplätze und ist damit einer der größten Arbeitgeber der Stadt.Gleichzeitig beklagen viele Firmen bürokratische Hürden, wenn esdarum geht, Personal einzustellen. Ein Problem sei, dass dieVerwaltung unzureichend digitalisiert ist. Der BundesverbandDeutscher Startups wirft dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller(SPD) sogar vor, die Szene insgesamt zu vernachlässigen.Die Berliner Staatsekretärin für Informations- undKommunikationstechnologie, Sabine Smentek (SPD), hat das am Mittwochim Inforadio vom rbb zurückgewiesen. Die Investitionen in dieDigitalisierung kämen zu großen Teilen der Wirtschaft zugute. "Wirhaben viele Möglichkeiten, an denen sich die Startups auch beteiligenkönnen."Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburginforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell