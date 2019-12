Berliner Start-up startet Streaming-Programmführer per App

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

BERLIN (dpa-AFX) - Das Berliner Start-up JustWatch bringt seinen Programmführer für Streaming-TV nun auch als App für die großen Plattformen heraus.



Damit könnten Nutzer direkt am TV-Gerät plattformübergreifend nach Filmen suchen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die erste Version der App sei auf Amazons Fire TV, Fernsehern mit Android TV und über Apple TV verfügbar. Damit hätten Nutzer ein Werkzeug in der Hand, mit dem sie durch den inzwischen entstandenen Dschungel der zahlreichen Streaming-Angebote navigieren könnten.

JustWatch hatte seine Suchmaschine mit einer umfangreichen Datenbank Anfang 2015 herausgebracht und zählt nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 10 Millionen aktive Nutzer in 38 Ländern. Bislang habe man aber über die Website im Netz nach einem Film gesucht und musste ihn dann am Fernseher über die richtige App erneut suchen, sagte JustWatch-Chef David Croyé. Die neue App biete nun eine Lösung für das schnelle Finden von Film-Angeboten in den verschiedenen Angeboten - inklusive persönlicher Empfehlungen./gri/DP/fba