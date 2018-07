Berliner Sparkassenkunden können Geld jetzt in Sekunden überweisen

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit":

BERLIN (dpa-AFX) - Viele Berliner können vom kommenden Dienstag an (10. Juli) in Sekundenschnelle Geld auf ein anderes Konto überweisen.



Rund 859 000 Nutzer des Online-Bankings der Berliner Sparkasse haben dann die Möglichkeit, einen Betrag bis zu 15 000 Euro als sogenannte Echtzeitüberweisung zu transferieren, wie ein Sprecher des Kreditinstituts sagte. Voraussetzung ist, dass die Bank des Empfängers ebenfalls am Echtzeitverfahren teilnimmt. "Echtzeit" heißt in der Praxis, dass dem Empfänger die Summe innerhalb von zehn Sekunden gutgeschrieben wird.

Am Dienstag wird das Verfahren bei allen deutschen Sparkassen eingeführt, es steht damit 21 Millionen Sparkassenkunden mit Online-Zugang zur Verfügung. Je nach Kontomodell zahlen Kunden bei der Berliner Sparkasse 25 Cent oder 55 Cent pro Schnellüberweisung.