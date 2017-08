Berliner Senat bedauert Insolvenzantrag von Air Berlin

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner Senat hat "mit Bedauern" auf den Insolvenzantrag der Fluggesellschaft Air Berlin reagiert.



"Der Senat ist sehr interessiert daran, dass die Arbeitsplätze so weit wie möglich erhalten bleiben", sagte Vize-Senatssprecher Julian Mieth am Dienstag. Er verwies in dem Zusammenhang auf Gespräche zwischen der Fluglinie und der Lufthansa zur Übernahme von Teilbereichen des Unternehmens. Positiv sei, dass der Flugbetrieb dank eines Übergangskredits des Bundes vorerst weitergehen könne. "Menschen, die im Urlaub sind und mit Air Berlin zurückfliegen wollen, müssen sich also keine Sorgen machen, dass sie nicht mehr nach Hause kommen."/kr/DP/stb