Berliner Runde zum EuGH-Urteil: Persönliche Beratung muss auch weiterhin im Mittelpunkt stehen

Berlin (ots) - "Auch zukünftig müssen bei derArzneimittelversorgung der Mensch und seine Bedürfnisse imMittelpunkt stehen. Dies kann die Apotheke vor Ort ausgezeichnetgewährleisten", sagte Jörg Wieczorek, Vorstandsvorsitzender desBundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH), anlässlichder Berliner Runde des BAH. Thema der Diskussionsrunde war das Urteildes Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom Oktober 2016, wonachausländische Versandapotheken nicht an die in Deutschland gültigeArzneimittelpreisbildung gebunden sind und somit beiverschreibungspflichtigen Arzneimitteln Boni gewähren dürfen."Die derzeit gültige Rechtslage gefährdet die bewährte Strukturder Arzneimittelversorgung und benachteiligt massiv dieinhabergeführte Apotheke vor Ort. Unser gemeinsames Ziel muss essein, dem Patientenwunsch nach einer fachkundigen Beratung impersönlichen Gespräch auch zukünftig Rechnung zu tragen. Insofern istdie Politik gefordert, die Apotheke und ihre Beratungs- undLotsenfunktion im Gesundheitswesen zu stärken und nicht zuschwächen", so der BAH-Vorsitzende weiter.Im Rahmen dieser Funktion erhält der Bürger in der Apotheke vorOrt die für den Therapieerfolg bedeutsame persönliche Ansprache unddie Sicherheit, dass die Risiken, aber auch die Chancen in seinerpersönlichen Situation erkannt werden. Dabei profitiert er von demqualitativ hochwertigen und eng verzahnten Angebot anvertrauenswürdigen Informationen und Produkten. Dass die Bürger dieszu schätzen wissen, zeigt eine Meinungsumfrage des DeutschenGesundheitsmonitors des BAH, wonach 71 Prozent der Bevölkerung inDeutschland Apothekern eine hohe Vertrauenswürdigkeit attestieren.Ein weiteres Problem sieht Wieczorek bei Patienten, die beileichten Gesundheitsstörungen, wie etwa Erkältungen, in die Apothekegehen: "Schließt die Apotheke vor Ort, so werden viele dieserPatienten direkt die Arztpraxis aufsuchen - mit negativenAuswirkungen auf die Wartezeit für alle Patienten."Die Auswirkungen des EuGH-Urteils diskutierten auch Fritz Becker,Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) e.V., AndreasStorm, Vorstandsvorsitzender der DAK, Christian Buse, Vorsitzenderdes Bundesverbandes Deutscher Versandapotheken, und WolfgangKozianka, Rechtsanwalt für Sozialrecht und Mitglied desBAH-Rechtsausschusses. Moderiert wurde die Veranstaltung von SusanKnoll, Tagesspiegel.Über den BAH:Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist dermitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie inDeutschland. Er vertritt die Interessen von mehr als 450Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterbeschäftigen. Das Aufgabenspektrum des BAH umfasst sowohl dieverschreibungspflichtigen als auch die nichtverschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie die stofflichenMedizinprodukte. Unter www.bah-bonn.de gibt es mehr Informationen zumBAH.