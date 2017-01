Berliner Parlamentspräsident Wieland: Gedenkminute im Abgeordnetenhaus am Donnerstag

Berlin (ots) - Im Berliner Abgeordnetenhaus wird es am Donnerstageine Gedenkminute für die Terror-Opfer vom Breitscheidplatz geben.Das hat Parlamentspräsident Ralf Wieland (SPD) am Montag imrbb-Inforadio angekündigt. Er selbst werde dabei auch einige Wortesagen.Der SPD-Politiker äußerte sich auch offen für den Vorschlag, einendauerhaften Gedenkort für die Opfer zu schaffen. Dafür sollte mansich aber Zeit nehmen."Der Breitscheidplatz wird natürlich ein Ort sein, wo wir immerder Opfer gedenken - in welcher Form (...) mit einer Gedenktafel,einer Stele oder wie auch immer, da (...) sollten wir uns ein wenigZeit lassen und das in Ruhe diskutieren."Wieland mahnte auch mehr Zeit an, ehe man über eine größereGedenkveranstaltung spreche. Es gehe darum, die Angehörigeneinzubeziehen und auch die Menschen, die "jetzt noch inKrankenhäusern sind". Wünschenswert wäre, dass sie "in einemgesundheitlichen Zustand sind, wo sie an einer solchenGedenkveranstaltung (...) auch selbst teilnehmen können".Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell