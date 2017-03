Berlin (ots) - Uta Keseling ist die 19. Preisträgerin desJournalistenpreises Bahnhof, der ihr heute von Dr. Adam-Claus Eckertin der Berliner Landesvertretung Baden-Württembergs feierlichüberreicht wurde. Die Redakteurin der Berliner Morgenpost erhält dieAuszeichnung für ihren Artikel "Die Reise-Maschine - Der BerlinerHauptbahnhof wird zehn Jahre alt. Was macht ihn aus?" imWochenend-Magazin "Berliner Illustrirte Zeitung" vom Sonntag, 22. Mai2016. Mit einer "Lobenden Erwähnung" hob die Jury zudem dieachtteilige Serie "Verstehen Sie Bahnhof?" von Robin Kunte, diezwischen dem 23. November und 28. Dezember 2016 in der Neue Rhein /Neue Ruhr Zeitung erschienen ist, besonders hervor.Der Journalistenpreis Bahnhof wurde im Jahre 1998 vomAufsichtsratsvorsitzenden und Gesellschafter der UnternehmensgruppeDr. Eckert GmbH, Dr. Adam-Claus Eckert, gestiftet und ist mit 5000Euro dotiert. "Innovation, Mobilität und Kommunikation", so derStifter, "sind Schlüsselbegriffe der modernen Gesellschaft. Bahnhöferepräsentierten diese Faktoren in einmaliger Weise. Der,Journalistenpreis Bahnhof' dient der Förderung der journalistischenBerichterstattung über das Thema Bahnhof." Die Jury-Mitglieder:Preisstifter Dr. Adam-Claus Eckert, Ex-GEO-ChefredakteurPeter-Matthias Gaede, die Vorjahrespreisträgerin und FAZ-RedakteurinUrsula Scheer, Knut Teske, ehemaliger Leiter Journalistenschule AxelSpringer, die freie Journalistin und HOHE LUFT-Textchefin AndreaWalter sowie Dr. André Zeug, der Vorstandsvorsitzende der DBStation&Service AG.Die Jury-Entscheidung für Uta Keselings "Die Reise-Maschine" wardiesmal unspektakulär, kurz und einstimmig: "Keselings Reportage ...ist präzise und dabei voller Leben. Viele kleine Geschichten erzählendas große Ganze eines Bahnhofs und machen ihn damit lebendig", so derJury-Vorsitzende Dr. André Zeug in seiner Laudatio. "DerJournalistenpreises Bahnhof zeichnet sachlichen, kritischen undprofessionellen Journalismus aus, den wir gerade in diesen Zeitenbrauchen und fördern", ergänzte Zeug.Mit einer "Lobenden Erwähnung" wurde Robin Kunte geehrt. Der jungeRedakteur der Neue Rhein / Neue Ruhr Zeitung (NRZ) hatte seineachtteilige Serie "Verstehen Sie Bahnhof?" über den EssenerHauptbahnhof als Abschlussprojekt seines Volontariats geschrieben.Preisstifter Dr. Adam-Claus Eckert: "Sauber geschrieben, gründlichrecherchiert, unter dem Einsatz nahezu aller journalistischerStilformen bis hin zur Kommunikation mit den Lesern in der Zeitung -diese Leistung durfte in diesem Jahr nicht ganz unter den Tischfallen."Die Unternehmensgruppe Dr. Eckert betreibt mehr als 200 Geschäftein den Bereichen Presse, Buch, Tabak und Convenience: Buchhandlungender Marke Ludwig, Pressefachgeschäfte der Marke Eckert,Tabakwarenfachgeschäfte der Marke Barbarino und Convenience Storesunter den Labels Adam's und ON!Express. Bundesweit beschäftigt dieUnternehmensgruppe rund 1400 Mitarbeiter.Pressekontakt:"der pressearbeiter", Hansgert Eschweiler,Mobil: 0172 / 851 01 04; E-Mail: h.eschweiler@ugde.comOriginal-Content von: Unternehmensgruppe Dr. Eckert GmbH, übermittelt durch news aktuell