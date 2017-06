Berliner LKA täuschte Amri-Observationsmaßnahmen vor / Clemens Binninger (CDU) kritisiert Arbeit des Berliner LKA

Berlin (ots) - Nach Informationen des ARD-PolitikmagazinsKONTRASTE täuschte das Landeskriminalamt in den Akten zum Fall Amriüber Monate vor, dass der Tunesier angeblich beschattet worden sei.Die Staatsanwaltschaft hatte das Berliner Landeskriminalamtbeauftragt, den späteren Attentäter Anis Amri bis in den Herbst 2016hinein zu observieren. Doch das Landeskriminalamt setzte diesengerichtlichen Observationsbeschluss nicht um. In den Akten zum FallAmri wird jedoch fälschlich behauptet, dass die Observationsmaßnahmendurchgeführt worden seien.Laut Kontraste vorliegenden Ermittlungsakten wollte dieGeneralstaatsanwaltschaft Amri zweigleisig verfolgen: Amri solltenicht nur wegen Terrorverdachts sondern auch wegen bandenmäßigenDrogenhandels verfolgt werden. Ein Ermittlungsrichter beschloss die"längerfristige Observation" bis zum 21.10.2016. Der zuständigeLKA-Mitarbeiter verwarf den Verdacht des bandenmäßigen Drogenhandelsspäter. Kontraste liegt ein Dokument vom 20.10.2016 vor, in dem derzuständige LKA-Mitarbeiter ausführt: "Im Rahmen der (...)durchgeführten Observationsmaßnahmen konnten keine Handelstätigkeitendes Amri festgestellt werden." Doch anders als in diesem Vermerkbehauptet, wurden gar keine Observationsmaßnahmen durchgeführt.Der Vorsitzende der parlamentarischen Kontrollkommission imBundestag, Clemens Binninger, CDU, selbst gelernter Polizist, zeigtesich angesichts der KONTRASTE-Recherchen entsetzt: "Wenn es zutreffensollte, dass Observationen zwar gebilligt werden, aber nichtdurchgeführt wurden und hinterher trotzdem Vermerke geschriebenwurden, dass eine Observation gemacht wurde dann kann das einenVertrauensverlust auslösen, der nur sehr schwer zu reparieren seinwird."Berlins Innensenator hatte vor knapp zwei Wochen über den Verdachtvon Aktenmanipulationen im Landeskriminalamt sowie über den Verdachtder Strafvereitelung zugunsten von Anis Amri informiert. Daraufhinverständigten sich die Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus aufdie Einrichtung eines Amri-Untersuchungsausschusses.Pressekontakt:rbb Kontraste030 97993 22801kontraste@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell