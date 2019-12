Berliner Kunstberatung ARTCADIA GALLERY erweitert Netzwerk in die Vereinigten Staaten - CEO Nadine Diana Griesbach plant mit ihrer individuellen Beratung und neuem Konzept Eroberung weiterer Märkte (FOTO)

Berlin / New York (ots) - ARTCADIA GALLERY ist mehr als nur eine Galerie.ARTCADIA GALLERY ist ein neuartiges Konzept von Art Consulting aus Berlin, dasimmer mehr Sammler in den USA, Großbritannien, Asien und Europa begeistert.Gründerin und CEO Nadine Diana Griesbach konnte im zurückliegenden Jahr 2019erneut ihr Netzwerk an renommierten, internationalen Künstlern und Kunstsammlernerweitern und neue Repräsentanzen in Europa und den USA eröffnen.CEO Nadine Griesbach: "Der Erfolg im zurückliegenden Jahr bestätigt unserenfrischen Ansatz einer alternativen und stark individualisierten Kunstberatungfür Sammler, Unternehmen, Innenausstatter und öffentliche Räume." ARTCADIAGALLERY (www.artcadia-gallery.com) versteht sich als Agentur für Kunstsammlerund Kunstinteressierte, die neben oder als Alternative zum typischenGalerie-Erlebnis eine adäquate Vertretung suchen.Gegründet im Herzen der Europäischen Kunsthauptstadt Berlin hat sich dieARTCADIA GALLERY in den vergangenen Jahren als die vertrauenswürdige Agentur fürindividuelle Projekte sowie die Ausstellungsorganisation und Kunstvermittlunginnerhalb Deutschlands und international etabliert. "Auch im kommenden Jahrarbeiten wir daran, Kunst über unsere Plattform für internationale Sammler undKunstinteressierte über alle Grenzen hinweg anzubieten, verbunden mit einer sehrindividuellen Beratung. Wir werden 2020 mit neuen Ideen und einem erweitertenPortfolio an renommierten internationalen Künstlern neue Märkte betreten."ARTCADIA GALLERY wurde von der Agentur GRIESBACH ART gegründet, deren Gründerinund Geschäftsführerin Nadine Diana Griesbach ist. Durch die Organisationexklusiver Charity-Auktionen mit namhaften Künstlern hat sich Nadine DianaGriesbach in Berlin einen Namen gemacht und die von ihr betreuten Auktionenzählen zu den renommiertesten Veranstaltungen der Hauptstadt. Durch ihre engeZusammenarbeit mit internationalen Künstlern und Sammlern hat Nadine DianaGriesbach ein sehr persönliches und selektives Netzwerk aufgebaut und sich alsgefragte Kunstvermittlerin und Beraterin in Berlin etabliert. Ihr Pool anSammlern und Künstlern ist ebenso breit wie exklusiv. Zu ihren Kontakten zählenzahlreiche namhafte Künstler, sowie namhafte Sammler, Organisationen, Unternehmeund kooperierende Galerien.Pressekontakt:Rosalita LIFE for ARTCADIA GALLERYWeb: www.artcadia-gallery.comEmail: info@artcadia-gallery.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137721/4476842OTS: Rosalita LifeOriginal-Content von: Rosalita Life, übermittelt durch news aktuell