Berliner Künstler Stereoheat designt Urban Art Edition für 28 BLACK (FOTO)

Luxembourg/Berlin (ots) -Hip, lässig, urban und im typischen Berlin-Style - das ist dieneueste Edition des Energy Drinks 28 BLACK. Das Design stammt vomBerliner Szene-Künstler Stereoheat und ist das Ergebnis einerKooperation zwischen 28 BLACK, Stereoheat und Infiniti im Rahmen derGallery of Excellence Anfang Juni in Berlin. Während der dreitägigenMesse für innovative Produktneuheiten, die im Infinti Center Berlinstattfand, sprayte Urban Artist Stereoheat in einer beeindruckendenLife Performance die Motorhaube eines Infiniti Q60. Dabei integrierteer wesentliche Elemente von 28 BLACK wie die "28" in sein Kunstwerk,das im Showroom von Infiniti besichtigt werden kann. Das Motiv, dasdie Motorhaube des Q60 ziert, diente danach auch als Vorlage für dasDesign der 28 BLACK Dose.Die 28 BLACK Urban Art Edition von Stereoheat ist ab sofortexklusiv als 4-Pack im 28 BLACK Online Shop erhältlich - gefüllt mitder Trendsorte Açaí.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbHvertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativenErfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid DrinksAG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin undKonservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. DieProduktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassischüber fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- undzuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auchoptisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbaresDesign mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "ExcellentCommunications Design Packaging" ausgezeichnet.