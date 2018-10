Berlin (ots) -Heute startet in Berlin die Initiative Kiezhelden. Unter dem Motto"Gutes ganz nah" will sie Berliner für die lokalen Angebote in ihremKiez begeistern und damit den örtlichen Handel in der Hauptstadtstärken. Digitaler Wegweiser ist die Plattform www.kiezhelden.berlin,über die Berliner die Geschäfte in ihrem Kiez ganz leicht finden.Die Idee zur Initiative hatte Katrin Ohlmer, die mit dotBERLIN dieInternet-Endung .berlin betreibt: "Kiezhelden lädt alle Berliner ein,bei den vielen kleinen und einzigartigen Geschäften zu kaufen, dieihren Kiez einzigartig machen - und ohne die unsere Stadt nicht soliebenswert wäre. Mithilfe der Initiative möchten wir verhindern,dass sich die lokalen Geschäfte früher oder später den großenHändlern geschlagen geben müssen."Die Kiezhelden selbst sind Berlins lokale Händler undDienstleister - all jene also, die sich täglich gegen Versandriesenund dominante Ladenketten behaupten. An den Start geht die Initiativemit rund 700 Kiezhelden aus ganz Berlin, darunter Tee-, Wein- undDelikatessenhändler, kleine Lebensmittelläden, Möbelfachgeschäfte,aber auch Restaurants und Handwerksbetriebe.Berliner finden ihre Kiezhelden zentral auf der Online-Plattformwww.kiezhelden.berlin. Außerdem werden alle Kiezhelden mit einemGütesiegel in Form eines auffälligen Aufklebers ausgezeichnet.Prominent in den Schaufenstern platziert, macht es die Kiezheldenüberall im Stadtbild sichtbar und schafft damit Bewusstsein für denWert lokaler Angebote. Besondere Tipps zu ausgewählten Kiezheldenfinden Berliner regelmäßig auf dem zugehörigen Instagram-Account"kiezhelden.berlin".Ziel der Initiative ist, die lokalen Märkte in allen BerlinerKiezen zu stärken und den dortigen Zusammenhalt zu fördern. Berlinersollen ein besseres Verständnis dafür entwickeln, dass ihreKaufentscheidungen spürbare Auswirkungen auf das eigene Lebensumfeldhaben - denn jeder Euro, der im Kiez verbleibt, hilft mit, dieBerliner Kieze in ihrer Vielfalt zu erhalten.Bildmaterial: https://dot.berlin/kiezhelden-pressefotosÜber KiezheldenKiezhelden ist ein Projekt der dotBERLIN GmbH & Co. KG. Siebetreibt die Internet-Endung .berlin und bietet Berlin und Berlinerneine lokale Heimat im Netz. Seit ihrer Gründung 2005 sitzt dotBERLINin Schöneberg und ist fest im Kiez verwurzelt. Die Idee zu Kiezheldenentstammt dem Wunsch, die Vielfalt und Attraktivität in allen Kiezenzu erhalten und zu fördern - denn sie machen Berlin zu einemlebenswerten und zugleich unverwechselbaren Ort.Pressekontakt:Ann-Kathrin Gräfe0173 2175140graefe@dot.berlinOriginal-Content von: dotBERLIN GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell