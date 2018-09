Berliner Grünen-Politikerin Heiß will Mietwohnungskataster gegen Leerstand

Berlin (ots) -Sperrfrist: 03.09.2018 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Berliner Grünen-Politikerin Christiane Heiß (BezirkstadträtinTempelhof-Schöneberg) fordert ein Mietwohnungskataster in allenBezirken, um den Leerstand zu bekämpfen.Bisher müssten die Behörden von sich aus Verdachtsfälleidentifizieren oder seien auf Hinweise aus der Bevölkerungangewiesen, sagte Heiß am Montag im rbb-Inforadio. Besser wäre, leerstehende Wohnung systematisch über ein Kataster zu erfassen:"Wir haben im Moment eine Überwachung des Wohnungsmarktes, dieweitgehend auf Einzelfälle orientiert ist. Die Mitarbeiter müssen vonsich aus Verdachtsfälle identifizieren, übers Internet und auch überHinweise aus der Bevölkerung. Sie müssen dem nachgehen und beweisen,dass es sich um Leerstand und Zweckentfremdung handelt. Wenn wir soetwas wie einen Überblick hätten über den Bestand der Mietwohnungenmöglicherweise noch ergänzt durch Qualitätsmerkmale - dann würden wirerheblich effizienter und gezielter überwachen können. (.....) Auchwenn der Aufwand hoch ist: Die Daten- und Informationstechnik gibt esja her, hier den Vollzug zu unterstützen. Wir reden im Moment jadarüber, wie wir den Leuten, die eine Wohnung suchen, eine Wohnungzugänglich machen und letztlich eine Marktüberwachung undMarktkontrolle wirksam machen können. (....)Heiß schlägt vor, für ein solches Mietwohnungskataster Datenmiteinander zu vernetzen: "Wir haben ja Bauakten und dasMelderegister und wir haben entsprechende Adressen. Insofern könnteman - das ist rechtlich zur Zeit nicht möglich - aber man könntevorhandene Datensätze abgleichen und so näherungsweise einenÜberblick gewinnen."Außerdem forderte Heiß, dass Eigentümer den Behörden über denZustand ihrer Immobilie Auskunft geben müssen. Nach rbb-Recherchensind stadtweit etwa 75 Häuser bekannt, die leer stehen oderZuwanderer überwiegend aus Südosteuropa beherbergen, die dort aufengstem Raum zusammenleben.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgINFOradioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell