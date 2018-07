Berliner Funkturm schließt bis 10. September wegen Wartungsarbeiten und IFA-Events

Berlin (ots) - Der Funkturm bleibt bis einschließlich 10.September 2018 wegen turnusmäßig durchzuführender Wartungsarbeitensowie der im September stattfindenden IFA geschlossen. DieInstandhaltungsmaßnahmen am Funkturm erstrecken sich über die erstensechs Wochen. Anschließend finden im Restaurantbereich exklusiveVeranstaltungen zur IFA statt. Die Aussichtsplattform in 126 MeternHöhe und das auf 55 Metern gelegene Funkturm-Restaurant sind ab dem11. September wieder für Besucher und Gäste regulär geöffnet.Die Entlackung des Funkturms bis zur Zwischenebene des Restaurantsist inzwischen wie geplant abgeschlossen, so dass in den kommendenWochen das 46 Meter hohe Gerüst zurückgebaut wird. Im Zuge derfolgenden Wartungsarbeiten werden verschiedene Maler- undBeschichtungsarbeiten an der Plattform, Geländern und den Trägernselber durchgeführt.Über den Berliner FunkturmDer Berliner Funkturm hat am 3. September 2016 sein 90-jährigesJubiläum gefeiert. Seit seiner Einweihung zur 3. Funkausstellung imJahre 1926 hat der Funkturm mehr als 17,3 Millionen Gäste empfangen.Nach wie vor begeistern sowohl die lukullischen Genüsse im"schwebenden Restaurant" in 55 Metern Höhe als auch diefaszinierenden Ausblicke von der Plattform in luftigen 126 Metern dieGäste aus aller Welt. Eigentümer des Berliner Funkturms ist das LandBerlin. Betreibergesellschaft ist die Capital Catering GmbH.Über die Capital Catering GmbHDie Capital Catering GmbH (CCG) ist ein Tochterunternehmen derMesse Berlin. Das Kerngeschäft der CCG liegt auf dem BerlinExpoCenter City und dem neuen Berlin ExpoCenter Airport. Dortübernimmt die CCG die gastronomische Betreuung von Tagungen,Seminaren, Kongressen und Ausstellungen. Zudem werden der Funkturmund das Funkturm-Restaurant von der CCG betrieben. Mit der exklusivenMarke Prime Catering ist die CCG auch im Outside-Catering aktiv. Beider CCG sind 75 festangestellte Mitarbeiter und bei großenEreignissen bis zu 400 Aushilfen beschäftigt.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHFunkturmKai KottenstedePR Manager & TeamleiterTel.: +49 30 3038-2271Fax: +49 30 3038-912271kottenstede@messe-berlin.dewww.funkturm-messeberlin.deGeschäftsführung:Dr. Christian Göke(Vorsitzender)Dirk HoffmannAufsichtsratsvorsitzender:Wolf-Dieter WolfHandelsregister: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 5484 BOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell