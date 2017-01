Berliner Fintech Bezahlt.de schließt EUR5,5 Millionen Seed-Finanzierung ab

Berlin (ots) - Erst seit Oktober 2016 ermöglicht das erfahreneFintech Gründerteam Selbständigen, Freiberuflern sowie kleinen undmittelständischen Unternehmen eine digitale Vorfinanzierungausgestellter Rechnungen.In den ersten Monaten wurde das Produkt durch die Berücksichtigungvon Nutzerfeedback und Ausbau von Partnerschaften weiter verbessert."Vor Abschluss dieser Finanzierungsrunde standen Iterationen aufProduktebene im Fokus. Auf Basis dieser Learnings werden wir nun dasProdukt in Deutschland und im Ausland skalieren. Eine wichtige Rollewird der weitere Ausbau von Partnerschaften spielen", sagt CEOSebastian Diemer.Das Angebot von Bezahlt.de spricht neben KMU insbesondereSelbständige und Freiberufler an, da diese besonders auf rechtzeitigeBegleichung ihrer Rechnungen angewiesen sind: "Gerade Selbständigewarten lange auf ihr Geld, da Zahlungsziele regelmäßig von großenUnternehmen diktiert werden.", so Mitgründer und CMO DanielSchlotter. Ein weiterer Vorteil: "Wir greifen nicht in das Verhältniszwischen Kunden und deren Auftraggeber ein."Damit ermöglicht Bezahlt.de Marktteilnehmern, die bisher vontraditionellen Banken nicht oder nur zu sehr ungünstigen Konditionenbedient werden, den Zugang zu einem wichtigen Baustein imFinanzierungsmix. Automatisierte Prozesse ermöglichen nebeneinerschnellen Auszahlung auch eine risikoadäquate Bewertung und damitgünstige Finanzierung."Es handelt sich um ein völlig neues Produkt für eine neueZielgruppe, das wir nach Deutschland bringen, daher lernen wirtäglich von unseren Kunden dazu", sagt Sebastian Diemer. DanielSchlotter sagt: "Wir haben unsere Kunden mit einem unkompliziertenProdukt überzeugt und eine Factoringlösung für den Handwerker undWebdesigner von nebenan zugänglich gemacht. Bezahlt.de ist derzeitder am schnellsten wachsende Finanzierer für Selbständige,Freiberufler sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Das hatauch die Investoren überzeugt".Zu den Geldgebern der Seed-Finanzierung gehören namhafteInvestoren wie DN Capital, Point Nine Capital, Redalpine VenturePartners AG, Fly Ventures, LaFamiglia, German Startup Group.Mehr: https://www.bezahlt.de/Assets/presse/PM-Seed.pdfPressekontakt:Hering Schuppener ConsultingStrategieberatung für Kommunikation GmbHLukas Jaworskiljaworski@heringschuppener.com+49305900469880176-32635299Original-Content von: Bezahlt.de, übermittelt durch news aktuell