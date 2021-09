Das Berliner FinTech CrossLend gewinnt den Handelsblatt Diamond Star Award als Beste Innovation in Banking & Fintech

Berlin (ots) - Ausgezeichnet wird CrossLend's "Debt Operating System". Die Technologie ermöglicht end-to-end Transaktionen von Krediten oder Kreditportfolien auf Basis einer Digital Asset Plattform. Das System startet mit dem Import und der Bereinigung von Datenbeständen, digitalisiert diese und stellt ein breites Spektrum an Analyse-Werkzeugen inklusive Pricing in Echtzeit zur Verfügung. Darüber hinaus kann über die Plattform die Kommunikation bis hin zum Trade zwischen Kredit-Originator und dem Investor abgewickelt werden. Das Settlement von Transaktionen erfolgt dann über eine integrierte, digitale Verbriefung in Echtzeit.Das "Debt Operating System" hilft darüber hinaus Kreditinstituten oder FinTechs, eine digitale Bilanzsteuerung aufzubauen. Auf dieser Basis können dann strategische Projekte wie z.B. die Industrialisierung der Bilanz- und RWA-Entlastung, ein originate-to-distribute Modell oder die dynamische Ansteuerung bestehender Bilanzentlastungsmechanismen aufgesetzt werden. Auch die Integration grenzüberschreitender Finanzierungs- und Syndizierungs-Partnerschaften wird durch diesen digitalisierten Prozess stark vereinfacht. Damit trägt die Technologie zur Integration der europäischen Finanzmärkte und zum Abbau der Risiken bei, die sich durch fehlende Digitalisierung aufgestaut haben.Im Hinblick auf aktuelle und zukünftige integrierte Kreditprodukte, wie z.B. produktgekoppelte Finanzierungen, gestattet es das Debt OS dem Kreditinstitut, am Kapitalmarkt refinanzierte Produkte mit hoher Transaktionsgeschwindigkeit anzubieten, welche sonst die Fähigkeiten des traditionellen Investmentbankings strapazieren würden."Die Transformation von Loans in Digitale Assets und die Verfügbarkeit aller Daten in Echtzeit sind der Schlüssel zur agilen Bilanzsteuerung und das Rückgrat für zeitgemäße, kundenorientierte Kreditprodukte von Finanzdienstleistern und Kreditinstituten für ihre Kunden. Wir freuen uns sehr, dass diese Technologie von der Jury ausgezeichnet wurde und die Digitalisierung des Banking-Backends weiter in den Fokus rückt." so Oliver Schimek, CEO von CrossLend.Weitere Informationen zum Award: https://veranstaltungen.handelsblatt.com/bankengipfel/diamondstar/Pressekontakt:Media contact:media@crosslend.com+49 30 208 488 100Original-Content von: CrossLend GmbH, übermittelt durch news aktuell